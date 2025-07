Audiência pública discute impacto ambiental de empreendimento no Riacho Fundo

O Instituto Brasília Ambiental promove, na terça-feira (8), uma audiência pública para discussão do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/Rima) referente ao licenciamento ambiental do empreendimento Arine Sucupira, localizado na Região Administrativa do Riacho Fundo.

O evento será realizado de forma presencial e terá transmissão ao vivo no canal do Brasília Ambiental no YouTube. Na ocasião, será feita a exposição técnica do projeto e será aberto um espaço para a participação de interessados.

“Nas audiências públicas, o órgão ambiental recebe as críticas e sugestões, para que o empreendimento também reflita o olhar da sociedade sobre ele”, explica a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão.

O presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer, destaca que esses encontros são parte integrante do processo de licenciamento ambiental: “Neles são divulgadas à comunidade afetada todos os impactos previstos durante as obras e funcionamento da atividade”.

As instruções de acesso e participação, de forma virtual, e o formulário para o envio de perguntas estão disponíveis no site do instituto.

Diretrizes

Em junho de 2024, o Instituto Brasília Ambiental lançou a Instrução Normativa nº 11, que regulamenta os procedimentos das audiências públicas relativas à apreciação de matérias urbanísticas e ambientais no Distrito Federal, dos processos de licenciamento conduzidos pela autarquia.

Entre as principais inovações da normativa, estão a definição das modalidades de realização desse tipo de evento: em modelo virtual, com ponto de acesso presencial ou, no formato presencial, com transmissão pela internet.

Audiência pública sobre o empreendimento Arine Sucupira

Dia: Terça-feira (8), das 19h30 às 22h30

Local: Auditório do Instituto Federal de Brasília (IFB campus Riacho Fundo), na Avenida Cedro, AE 15, QS 16.

*Com informações do Brasília Ambiental