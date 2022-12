Audiência pública discute contratação de serviços de vigilância para o GDF

A audiência visa efetuar registro de preços, por meio de pregão eletrônico, para eventual contratação de uma ou mais empresas

O Governo do Distrito Federal (GDF) realizará, na próxima quinta-feira (15), audiência pública para os procedimentos de contratação de serviços de vigilância que atenderão a estrutura administrativa do governo. O evento será realizado às 14h30, no auditório da Escola de Governo (Egov). Também será possível participar de forma virtual, com link a ser disponibilizado no canal da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad) no YouTube.

A audiência visa efetuar registro de preços, por meio de pregão eletrônico, para eventual contratação de uma ou mais empresas. Os serviços a serem contratados incluem vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada. A contratação ainda prevê o fornecimento de materiais, equipamentos e acessórios necessários à viabilização dos serviços de vigilância patrimonial.

A estimativa do processo licitatório prevê a contratação de 4,5 mil postos de vigilância para atender às demandas dos órgãos e entidades geridos pela Seplad, com cerca de 3 mil postos de vigilância. Além destes, também deve atender a outros 1,5 mil postos de vigilância referentes à Secretaria de Saúde (SES).

Atualmente, o GDF tem sete contratos em vigor com empresas de vigilância. O modelo de contratação centralizado é realizado com o objetivo de ter ganho de escala. Com isso, o GDF reduz os custos e padroniza os serviços a serem prestados, ao fazer uma única licitação, com uma necessidade comum aos órgãos e entidades do Complexo Administrativo do DF.

A sessão é aberta para a comunidade empresarial do segmento de vigilância e para o público em geral. Dúvidas e solicitações de esclarecimentos podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

Com informações da Agência Brasília