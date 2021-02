Audiência pública debate sobre regularização em Taguatinga

Audiência virtual sobre a situação será em 25 de março, com acesso a todos os interessados

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) está realizando a convocação dos habitantes de Taguatinga que desejam participar de uma audiência pública virtual referente a regularização de três lotes públicos e da área no Setor Hoteleiro da região ocupada por um posto da empresa Shell.

O encontro on-line acontecerá no dia 25 de março e está previsto para começar às 19h. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (24).

Os moradores da região vão poder opinar sobre os lotes da Junta Regional de Serviço Militar (Quadra C 12), do Conselho Tutelar (Quadra C 12), da Escola Classe 10 (ASD 33, AE 1) e sobre a reformatação do lote do Setor Hoteleiro de Taguatinga ocupado pelo posto da Shell por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

A audiência é de livre acesso a qualquer pessoa, bem como aos meios de comunicação. A reunião será feita por meio de um link a ser disponibilizado no site da Seduh uma hora antes do início do evento.

Audiência pública/videoconferência

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data e hora: 25/3, às 19h.

Link de acesso será disponibilizado uma hora antes do início do evento, na página da Seduh.

As informações são da Agência Brasília