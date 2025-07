Audiência do PDTU terá ônibus gratuito para participantes neste sábado (5)

Neste sábado (5), a população do Distrito Federal terá a oportunidade de contribuir com o futuro da mobilidade urbana durante a audiência pública do Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU). Para facilitar o acesso ao evento, que será realizado às 9h no auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o Governo do DF oferecerá transporte gratuito aos participantes.

Os ônibus sairão da Rodoviária do Plano Piloto, a partir do Box 4 da Plataforma A, com viagens gratuitas entre 8h e 12h30. O serviço será operado pela empresa Piracicabana.

Promovida pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), a audiência pública é uma etapa consultiva e aberta à participação de cidadãos, empresas e entidades da sociedade civil. O objetivo é tornar mais democrático o processo de atualização do PDTU, que orienta as diretrizes de transporte e mobilidade para os próximos anos no DF.

Quem não puder comparecer presencialmente poderá acompanhar a transmissão ao vivo pela internet. As informações sobre os canais de exibição e as orientações de acesso virtual estão disponíveis no site oficial do PDTU, onde permanecerão acessíveis até o fim do evento.

Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF)