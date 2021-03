Atendimento para casos prioritários será mantido pela Terracap

Clientes não têm com o que se preocupar. Há outras formas de entrar em contato com a Agência, como SAC, call center, ouvidoria e chat on-line

Em meio ao período de lockdown, determinado pelo governo local, a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) vai continuar a realizar atendimento presencial ao público, das 7h às 19h. Entretanto, somente em casos que não podem ser resolvidos de forma remota. A medida atende ao Decreto Distrital nº 41.481/2021 do GDF.

Durante as medidas restritivas decretadas pelo governador Ibaneis Rocha, o atendimento da Agência funcionará com 50% do efetivo. “Como estaremos com metade dos empregados para prestar os atendimentos, o acesso dos clientes será reduzido”, explica Maria do Amparo Vilela, chefe da Gerência de Atendimento da Terracap. A ideia da Agência é dar continuidade aos atendimentos urgentes, mas não permitir que haja aglomeração nas dependências empresa, preservando a saúde de colaboradores e de clientes.

Além disso, a Diretoria Colegiada da Terracap também aderiu aos termos do decreto acerca do retorno dos empregados ao teletrabalho, suspendendo o trabalho presencial já adotado por parte da empresa desde o fim de 2020.

Mas mesmo com as restrições decretadas, o cliente da Terracap não tem com o que se preocupar. Há inúmeras outras formas de entrar em contato com a Agência. Além dos canais tradicionais – SAC, call center e ouvidoria – foi implantado, no ano passado, um chat on-line para aperfeiçoar a comunicação com os clientes. A ferramenta não só simplificou e agilizou todo o contato, como também permitiu o acesso à Agência de forma remota.

No portal da Terracap, há diversos serviços on-line, entre eles a possibilidade de efetuar requerimentos de forma remota. Com este procedimento, o cliente da empresa pode solicitar serviços, tais como:

Alteração da data de pagamento do financiamento;

Migração do sistema Price/SAC; Negociação de débito em atraso;

Solicitação de acesso, vistas e/ou cópia de processo;

Solicitação de direito de preferência;

Solicitação de informação sobre área passível de regularização;

Solicitação de vistoria técnica para suspensão de multa referente à obrigação de construir;

Suspensão de pagamentos para entidades religiosas, de assistência social ou sem fins lucrativos;

Transferência de financiamento de imóveis a terceiros; entre outros.

Serviço:

Para mais informações, acesse o site da Terracap ou ligue no telefone 3350-2222. Para atendimentos presenciais, a Terracap fica no endereço: SAM bloco F – Asa Norte, atrás do Palácio do Buriti.​

As informações são da Agência Brasília