Atenção, beneficiário do DF Social: abra sua conta no BRB até esta quarta (25)

Vai até as 18h desta quarta-feira (25) o prazo para os novos selecionados pelo programa GDF Social abrirem a conta no BRB para ter acesso ao auxílio mensal de R$ 150. Gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), o programa selecionou, recentemente, 1.915 novas famílias beneficiárias.

Para garantir o recebimento do próximo pagamento, a pessoa precisa ter a conta social, que é diferente de uma conta bancária comum e pode ser aberta pelo aplicativo BRB Mobile. Quem não fizer o procedimento no prazo estabelecido terá que aguardar nova rodada de contemplação.

Para confirmar se foi contemplado, basta fazer a consulta no site GDF Social. No portal, em “Consulta DF Social”, é necessário informar CPF e data de nascimento do responsável familiar, conforme declarado no Cadastro Único. Após esse procedimento, aparece mensagem na tela informando se a pessoa está ou não na lista de contemplados.

“É fundamental que as famílias selecionadas abram as contas sociais digitais no BRB dentro deste prazo, que é o período específico para o banco confeccionar o cartão e disponibilizar na agência para o beneficiário”, explica a secretária substituta de Desenvolvimento Social, Jackeline Canhedo.

Têm direito ao DF Social as famílias de baixa renda – até meio salário mínimo per capita – residentes no Distrito Federal e inscritas no Cadastro Único. A contemplação é feita por meio de seleção automática, cruzando critérios do programa com os cadastros únicos.

*Com informações da Sedes-DF