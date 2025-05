Assinatura de termo marca parceria para reforma da Praça Renato Russo

Na tarde desta segunda-feira (26), foi realizado um ato institucional que marcou a formalização da parceria entre o Governo do Distrito Federal e a Tecna Construtora Ltda. para a revitalização da Praça Renato Russo, no Lago Sul.

O momento marca a oficialização pública de uma cooperação já em andamento. O termo de adesão ao Programa Adote uma Praça já foi formalizado e as obras estão em andamento, demonstrando o compromisso concreto com a qualificação e valorização dos espaços públicos por meio da colaboração entre poder público e iniciativa privada.

A proposta apresentada pela Tecna Construtora prevê reforma do piso em pedra portuguesa, instalação de novos bancos com estrutura em alvenaria, revitalização dos bancos existentes, adequação da rampa de acessibilidade e pintura e limpeza geral do espaço.

O projeto, aprovado pela Secretaria de Projetos Especiais (Sepe-DF) e pela Administração Regional do Lago Sul, atende aos critérios estabelecidos no Decreto Distrital nº 39.690/2019, que regulamenta o programa.

A obra no ponto de lazer do Lago Sul evidencia a importância de parcerias do GDF com o setor privado

“Essa é uma ação que beneficia diretamente a população, mostra o compromisso social da empresa e valoriza a cidade trazendo mais qualidade de vida para os cidadãos com soluções ágeis e de baixo custo para o poder público”, afirmou o secretário de Projetos Especiais, Marcos Teixeira.

Parceria que transforma

O Adote uma Praça é uma iniciativa da Sepe que permite a adoção de áreas públicas por empresas, organizações ou cidadãos dispostos a revitalizar, cuidar e preservar esses espaços. Em contrapartida, o adotante pode associar sua imagem institucional à iniciativa, dentro das normas estabelecidas pelo governo.

O Adote uma Praça resgata áreas urbanas e promove o uso consciente de espaços coletivos

A adoção da Praça Renato Russo é mais um exemplo de como o programa tem contribuído para resgatar áreas urbanas e promover o uso consciente e coletivo dos espaços públicos, fortalecendo o senso de pertencimento e a convivência comunitária.

“Essa é uma área de grande relevância e muito frequentada no Lago Sul, feita em homenagem a Renato Russo, brasiliense de coração. Estamos revitalizando essa praça e vamos reinaugurá-la com um projeto assinado pelos arquitetos que idealizaram o espaço original”, ressaltou o administrador regional do Lago Sul, Rubens Santoro Neto.

Representante da Tecna Construtora, Fábio Oliveira acrescentou que “a colaboração com o Governo do Distrito Federal nesta iniciativa reforça nossa crença na importância de parcerias público-privadas para a construção de uma cidade mais harmoniosa e funcional. A nova praça foi projetada para ser um espaço de convivência, lazer e cultura, atendendo às necessidades dos moradores e visitantes do Lago Sul.”

*Com informações da Secretaria de Projetos Especiais