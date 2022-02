Assaltantes são presos e bens recuperados na Ceilândia

Os suspeitos confessaram serem os autores do roubo próximo ao Shopping e foram encaminhados à 15ª Delegacia

Três homens (18, 24 e 27 anos) foram presos por roubo a transeuntes, na QNP 15, conjunto I, em via pública, por volta das 00h30, desta terça-feira (1º).

A equipe realizava o patrulhamento na área da Ceilândia quando avistaram um veículo Honda Civic trafegando na QNP 15, com as mesmas características de um veículo envolvido em assaltos nas proximidades do JK Shopping.

O condutor tentou fugir, arremessando alguns objetos pela janela (posteriormente foram localizados, sendo três celulares das vítimas), até serem abordados pela equipe.

Com os três detidos foi localizado um simulacro de arma de fogo, uma faca, três mochilas, duas identidades, dois cartões do BB e mais um aparelho celular.

Os suspeitos confessaram serem os autores do roubo próximo ao Shopping e foram encaminhados à 15ª Delegacia onde também compareceram três das vítimas para reconhecimento e restituição dos pertences.