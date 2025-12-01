Árvore desaba sobre carro no Setor de Autarquias Sul após forte chuva

Uma forte chuva que atingiu o Plano Piloto no início da noite desta segunda-feira (1º) provocou a queda de uma árvore sobre um veículo no Setor de Autarquias Sul, região central de Brasília. O incidente ocorreu por volta das 19h40 e levou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a mobilizar duas viaturas para a ocorrência.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram um cenário que, à primeira vista, sugeria uma situação grave: um VW Up branco estava totalmente coberto pela estrutura da árvore caída. Apesar do impacto, a condutora do carro demonstrava tranquilidade e se manteve consciente e orientada, sem apresentar ferimentos, fato que, segundo os bombeiros, evitou um desfecho muito mais preocupante.

Via interditada e reforço policial

Mesmo com o atendimento rápido, as equipes tiveram de interditar a via para garantir segurança durante a retirada da árvore e a avaliação dos riscos no entorno. A medida também evitou que motoristas se aproximassem de forma imprudente enquanto o resgate era realizado.

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para apoiar o bloqueio do trânsito e organizar o fluxo de veículos no horário de pico, já que a área costuma registrar grande movimentação no início da noite.