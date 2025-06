Arrecadações da 6ª edição da Campanha do Agasalho Solidário vão até 17 de julho

Desde 8 de maio, a 6ª edição da Campanha do Agasalho Solidário segue mobilizando a população do Distrito Federal em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade. Casacos, cobertores, mantas, meias, luvas, toucas, gorros e calçados estão sendo arrecadados para ajudar quem mais sofre com as baixas temperaturas do outono e do inverno.

A campanha é idealizada pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, e coordenada pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais. Para ela, a ação vai além da doação de roupas. “A Campanha do Agasalho é mais do que doação — é um gesto de reconhecimento. Quando entregamos um cobertor ou um casaco, estamos dizendo: ‘você importa, e nós estamos aqui por você’. É assim que aquecemos o corpo… e restauramos a dignidade”, afirmou.

Os itens arrecadados já começaram a ser distribuídos. Famílias de regiões como Sol Nascente e Estrutural foram algumas das primeiras a receber os donativos. “A cada entrega que faço, olho nos olhos de quem recebe e penso: o que para muitos é apenas uma peça de roupa, para essa pessoa é proteção, é dignidade. A campanha não é sobre roupas velhas — é sobre cuidado, presença e responsabilidade com o outro. E isso, pra mim, é o que move a política social”, reforçou Mayara.

As doações podem ser feitas em todos os órgãos do Governo do Distrito Federal que contam com pontos de coleta, como o Palácio do Buriti, o Anexo do Buriti e as administrações regionais. Os itens devem estar em boas condições de uso. Para facilitar a triagem, recomenda-se que sejam entregues em sacos plásticos transparentes, com indicação do tipo de peça, tamanho e público-alvo.

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais da Chefia-Executiva de Políticas Sociais ou pelo WhatsApp (61) 99195-4079.

Com informações da Agência Brasília