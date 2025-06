Arraiá da São Pio anima o Sudoeste e arrecada para construção da igreja do Santo

A temporada de festas juninas já chegou com força total. No Distrito Federal, uma das celebrações que promete reunir fé, cultura e muita animação é o Arraiá da São Pio, promovido pela Paróquia São Pio de Pietrelcina, no Sudoeste. Com entrada gratuita e clima acolhedor, a festa teve início na sexta-feira (20) e garantiu, durante o último fim de semana, a diversão do público, que prestigiou o evento tão aguardado todos os anos. Para os que ainda não tiveram a oportunidade de ir, o arraial continua até o fim do mês, a partir desta sexta-feira, nos dias 27, 28 e 29 de junho, sempre com muita música ao vivo, comidas típicas e animação para toda a família.

Mais do que uma festa, o evento é uma importante ação comunitária. Toda a renda arrecadada será destinada à construção da primeira paróquia do mundo dedicada a São Pio de Pietrelcina, cujas obras já estão sendo realizadas no local da festa, na QRSW 1. É uma oportunidade de celebrar as tradições juninas contribuindo com um projeto histórico e de grande significado religioso.

O público pode aproveitar um cardápio repleto de delícias típicas juninas, como canjica, pamonha, milho cozido, caldos, galinhada, carreteiro, pastel, quentão, espetinhos e muito mais — tudo preparado com carinho pelos próprios paroquianos. A trilha sonora também é um destaque: Miguel Santos, Forró de Lá, Lampião Elétrico e Murillo Freytas prometem colocar todo mundo pra dançar ao som de muito forró e músicas tradicionais.

O espaço está especialmente decorado com bandeirinhas coloridas, luzes e barracas temáticas, criando um ambiente típico das festas de São João, com o calor humano que já é marca registrada da paróquia.

Horários e acesso

A festa começa às 18h nas sextas e sábados, e às 17h aos domingos. O acesso é feito pelo portão em frente à Caixa Econômica, na região do Sudoeste, facilitando a chegada do público.

Para agilizar o atendimento nas barracas e garantir mais comodidade aos visitantes, todas as vendas serão feitas por meio de cartões de consumação, vendidos por R$ 5,00, com possibilidade de recarga via PIX, débito ou crédito. Os cartões também podem ser adquiridos com antecedência após as missas dos dias 14 e 15 de junho, evitando filas nos dias de evento.

Muito além da festa

Festas juninas como a do Arraiá da São Pio são fundamentais para a vida comunitária das paróquias. Elas promovem a convivência entre os fiéis, mantêm vivas as tradições culturais brasileiras e, ao mesmo tempo, colaboram para a sustentabilidade dos projetos sociais e estruturais da Igreja. Neste caso, a celebração tem ainda um sabor especial: contribuir para um marco na história da devoção a São Pio de Pietrelcina.

Quem for ao Arraiá da São Pio encontrará mais do que uma típica festa junina. Vai participar de um encontro de fé, cultura e solidariedade, com o espírito comunitário que dá sentido a cada bandeirinha pendurada no arraial.

História

A primeira paróquia mundialmente dedicada a São Pio de Pietrelcina está sendo construída em Brasília, no Brasil, no bairro Sudoeste/Octogonal. A comunidade local aguardava há mais de 20 anos pela construção do templo, que só conseguiu ser iniciada após a regularização fundiária do terreno. Inspirado no Santuário de São Pio em San Giovanni Rotondo, na Itália, o projeto da igreja inclui, além do templo principal, um claustro com salas de catequese, auditório, secretaria e áreas de convivência, tornando-se um centro completo de espiritualidade e serviço.

A paróquia também abriga a Casa São Padre Pio, um espaço dedicado ao acolhimento e à assistência social, que reforça o compromisso com os mais necessitados. Desde o lançamento da pedra fundamental em setembro de 2024, a construção do templo tem se tornado um marco para a comunidade católica, unindo fé, devoção e solidariedade em torno da figura do santo capuchinho.

A Paróquia São Pio de Pietrelcina foi criada em 2001, um ano antes da canonização do santo italiano pelo Papa João Paulo II. A construção da igreja é fruto de um projeto que nasceu após um milagre atribuído a São Pio, ocorrido em 2000. Tem como objetivo homenagear o frade capuchinho e oferecer à comunidade um espaço de oração, celebração e convivência, fortalecendo a missão evangelizadora e comunitária da paróquia.

*Por Simone Salles, especial para o Jornal de Brasília