Arquivo Público do DF recebe acervo fotográfico inédito do arquiteto Stellio Seabra

O Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF) recebeu um acervo fotográfico histórico do arquiteto Stellio Rodolpho Bastos Seabra (1932–2023), autor do projeto do Jardim de Infância da SQS 308 — superquadra símbolo do urbanismo modernista de Brasília e reconhecida por concentrar todos os equipamentos urbanos idealizados por Lúcio Costa. O material foi doado por sua viúva, Nina Seabra, e entregue ao ArPDF pelo sociólogo e arquiteto Fernando Campos, amigo da família, na última sexta-feira (28).

As fotografias integram registros produzidos entre 1963 e 1965, período em que Seabra atuou no Banco do Brasil. As imagens mostram parte das obras sob sua responsabilidade no Plano Piloto e ampliam o panorama visual da construção da capital em seus primeiros anos.

Nascido no Rio de Janeiro, Stellio Seabra chegou a Brasília em 1961, um ano após a inauguração da cidade. Atuou no Banco do Brasil e fez parte da equipe responsável pelas obras da SQS 308, onde desenvolveu seu projeto mais marcante: o Jardim de Infância da superquadra, edifício visitado pela Rainha Elizabeth II e pelo príncipe Philip em 1968. Além da escola, o arquiteto assinou projetos residenciais, como o Bloco B da SQS 303, onde morou a família do músico Renato Russo. Sua obra destacou-se pelo caráter modernista e funcional, com soluções como banheiros individuais por sala e o uso de azulejos hidráulicos nas fachadas.

Seabra faleceu em 13 de fevereiro de 2023, aos 90 anos, em Natal (RN), onde morava desde 2020 com a esposa. Seu legado permanece como parte fundamental da história arquitetônica da capital.

A chegada do acervo ao ArPDF amplia as fontes disponíveis para pesquisadores, jornalistas, arquitetos e interessados na formação de Brasília. O material reforça a importância de recuperar e valorizar a atuação de profissionais que contribuíram para o desenvolvimento da cidade, mas que muitas vezes permanecem fora do registro historiográfico dominante.

Com informações do Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF)