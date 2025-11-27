Áreas do Guará ficam sem energia para serviços na rede nesta sexta-feira (28)

O fornecimento de energia elétrica será interrompido em áreas do Guará nesta sexta-feira (28) para permitir melhorias e modernização na rede elétrica. O desligamento programado ocorrerá das 10h às 16h, afetando as residências da QE 36, Área Especial 10, Lote B, e tem como objetivo garantir a segurança dos profissionais e da população.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, a energia será restabelecida sem aviso prévio. Além disso, podem ocorrer desligamentos emergenciais em outras regiões sem comunicação antecipada. Nessas situações, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva ou de fala podem utilizar o número 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado.

Com informações da Agência Brasília