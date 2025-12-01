Áreas de Vicente Pires terão fornecimento de água temporariamente suspenso nesta terça-feira (2)

Moradores e comerciantes de Vicente Pires devem se preparar para a interrupção temporária do fornecimento de água nesta terça-feira (2), das 8h às 23h30.

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizará serviços de manutenção para aprimorar o sistema de abastecimento em pontos específicos da região. Imóveis residenciais, comerciais e industriais que possuem caixa-d’água abastecida não devem ser afetados durante os trabalhos.

As áreas abrangidas pelo serviço são as ruas 3, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 6, 7, 8 e 10 (Colônia Agrícola Vicente Pires) e as ruas 4, 4C e 7 (Colônia Agrícola Samambaia), além de toda a Vila São José.

Segundo a Caesb, a normalização do fornecimento ocorre de forma gradual após o término da manutenção.

A companhia reforça que todos os clientes devem manter caixa-d’água com capacidade suficiente para o consumo médio diário, conforme determina o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011.

A empresa também orienta a população a usar a água de forma consciente durante o período de manutenção, lembrando que o consumo individual interfere diretamente no abastecimento de toda a comunidade.

Para mais informações, a população pode ligar no 115.

*Com informações da Agência Brasília