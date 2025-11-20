Áreas de três cidades ficam sem energia para manutenção na rede nesta sexta-feira (21)

Moradores de três regiões administrativas devem se preparar para uma interrupção temporária no fornecimento de energia nesta sexta-feira (21). Segundo a distribuidora, equipes estarão em campo realizando melhorias e manutenção na rede, etapa necessária para evitar riscos durante os trabalhos e ampliar a segurança tanto dos profissionais quanto da população. O desligamento será programado e faz parte do cronograma de modernização da infraestrutura elétrica no Distrito Federal.

Das 10h às 16h, o serviço estará indisponível em Sobradinho (Condomínio Mansões Cavallares, chácaras 14, 20, 24 e 26) e no Jardim Botânico (Condomínio Belvedere Green e Fazendo Taboquinha, Chácara Dr. João). Em Samambaia, não haverá energia das 10h às 13h na Quadra 102.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado.

Com informações da Agência Brasília

