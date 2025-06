Áreas de Samambaia, Ceilândia e Planaltina terão energia suspensa nesta terça (24), para obras

Nesta terça-feira (24), a Neoenergia realizará uma modernização na rede elétrica que afetará o fornecimento de energia em regiões de Samambaia, Ceilândia e Planaltina, no Distrito Federal. A interrupção temporária no serviço é necessária para garantir a segurança das equipes técnicas durante a execução dos trabalhos.

Em Samambaia, o desligamento está previsto para ocorrer das 9h às 15h e atingirá as quadras QNs 501, 502 e 503. No mesmo período, em Ceilândia, serão impactadas as quadras QNNs 24 e 30. Já em Planaltina, a interrupção ocorrerá das 10h às 16h e abrangerá as chácaras 3, 4, 5, 6, 24 e 31, localizadas no Km 23 da BR-020.

A companhia informa que, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, o restabelecimento da energia poderá ocorrer sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, também pode haver interrupções não comunicadas com antecedência. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Para clientes com deficiência auditiva e de fala, o atendimento está disponível pelo número 0800 701 01 55, mediante o uso de aparelho adaptado.

Com informações da Agência Brasília