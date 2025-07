Áreas de Águas Claras terão desligamento de energia neste sábado (5)

Neste sábado (5), a Neoenergia fará a manutenção da rede elétrica na Quadra 301, conjuntos 1, 8 e 10, em Águas Claras, das 9h às 15h, causando a interrupção de energia no local. A suspensão do serviço é realizada para a segurança dos moradores e das equipes que realizam os trabalhos.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.



*Com informações da Agência Brasília