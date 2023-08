Arapoanga ficará sem água nesta segunda (28) para serviços no sistema

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai executar, nesta segunda-feira (28), serviços para a melhoria do sistema de abastecimento de água na região de Arapoanga. Para isso, será preciso interromper o fornecimento a partir das 7h.

A previsão é de que até meia-noite o serviço seja restabelecido. A Caesb esclarece porém, que em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção.

A Companhia informa, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo telefone 115.

Com informações da Agência Brasília