Aquafan chega ao Sudoeste, escola de natação inaugura terceira unidade no Distrito Federal

Com matrículas abertas, o espaço oferece aulas de natação para todos os públicos, do bebê ao adulto, e hidroginástica

A Aquafan e a Runway uniram suas expertises para oferecer a melhor experiência em atividade física em piscinas. Para apresentar a novidade, os empresários Renato Dourado, Flávio Lima e Guilherme Lopes, da rede de escolas de natação, e Márcio Padilha, da rede de academias, recebem alunos e convidados na segunda, 06 de fevereiro, às 19 horas, para o evento inaugural. Com matrículas abertas, o espaço oferece aulas de natação para todos os públicos, do bebê ao adulto, e hidroginástica.

Mais que oferecer uma atividade física considerada completa à rotina de quem busca saúde e qualidade de vida, a Aquafan se propõe a compartilhar o melhor ambiente e experiência para a prática da natação, através da atuação de professores e equipe de atendimento altamente capacitados. Para os pequenos, muita diversão e desenvolvimento em momentos de puro ludismo. Para jovens e adultos, técnica, performance e muita comodidade, já que o aluno pode treinar nas outras unidades da Aquafan, usufruindo de piscinas de 25 m. Para todos, a segurança e qualidade desenvolvida a partir do MGB (Método Gustavo Borges)

“A AquaFan é uma grande parceira da MGB e mergulha de cabeça no conceito de educar por meio da natação. O ponto é pensar em cada indivíduo de maneira ampla, não apenas como alguém que vai aprender a nadar, o que é essencial e salva vidas. Mas no desenvolvimento de valores virtuosos. Além da segurança aquática, as atividades oferecidas pela Aquafan focam no desenvolvimento e sociabilização do aluno. Apesar de ser uma atividade especialmente indicada para a melhora do sistema respiratório, a natação beneficia corpo e mente, com melhora da concentração, coordenação motora e fortalecimento da musculatura de forma harmônica”, afirma o empresário, campeão de natação e exemplo do esporte Gustavo Borges.

Com o objetivo de colaborar para um estilo de vida saudável, a Aquafan também busca contribuir para a diminuição de afogamentos no Brasil, principal causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos de idade. A escola participa e promove eventos que despertam a atenção para esse tema tão importante. “Treinamos nosso time periodicamente sobre prevenção de afogamento e atendimentos em casos de necessidade. Os clientes ainda participam de dinâmicas que ensinam como agir em caso de acidentes e têm acesso às regras de segurança aquática para as crianças. Isso tem o poder de diminuição de afogamentos no Brasil, pois a pessoa passa a estar sempre alerta e a identificar situações de risco”, explica Renato Dourado.

Sobre o Método Gustavo Borges

A MGB é a maior rede de aprendizado de natação do mundo e atende a cerca de 200 mil alunos no Brasil e outros países. A metodologia pedagógica foi desenvolvida e é aprimorada por um time de profissionais gabaritados. Nela, todo o processo pedagógico é feito a partir de um calendário de desenvolvimento de habilidades aquáticas, que é adaptado de acordo com a idade e estágio de cada um.

Sobre a Aquafan

Inaugurada em 2018 a Aquafan se encontra em processo de expansão, com unidades próprias na 712 Norte, 702 Sul e, agora, na Runway Sudoeste. A unidade da Asa Norte possui o maior parque aquático coberto de Brasília, com quatro piscinas, sendo uma delas de 25 metros. Na Asa Sul, além de piscina semiolímpica coberta, há estacionamento exclusivo. Em ambas, o tratamento da água é feito por método de salinização. Já no Sudoeste, a piscina conta com dois sistemas de tratamento de água: sal e ozônio. A meta da Aquafan é se tornar a maior rede de escolas de natação do Brasil.

Serviço:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inauguração Aquafan Sudoeste

06/02 às 19h

Aquafan Sudoeste: (61) 98469-0498

AquaFan Asa Norte: (61) 3447-7405

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

AquaFan Asa Sul: (61) 3349-8473

instagram- @aquafanbsb

www.aquafan.com.br