Apreensão de 300 gramas de maconha no Gama

O homem foi encaminhado à 20ª DP e autuado por invasão de domicílio e porte de drogas

U m indivíduo foi preso na Vila Roriz, Setor Oeste do Gama, com 300g de maconha. Policiais militares integrantes do Grupo Tático Operacional 29 (9º Batalhão – Gama), faziam patrulhamento neste domingo (30), quando viram ao detido em atitude suspeita.

O homem tentou fugir mas foi impedido e abordado. Dentro da casa do suspeito, outro indivíduo foi encontrado, escondido.

Feita abordagem, foram localizados 140 reais e 300 gramas de maconha. O homem foi encaminhado à 20ª DP e autuado por invasão de domicílio e porte de drogas.