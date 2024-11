Após reivindicações, quiosque abandonado é derrubado em Samambaia

Após o Jornal de Brasília denunciar, no início do mês, um quiosque abandonado na QS 408 de Samambaia, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) derrubou hoje o estabelecimento. O espaço estava inativo há mais de 10 anos e era utilizado por usuários de drogas e pessoas em situação de rua, o que gerava insegurança aos moradores da região.

Divulgação / DF Legal

A comunidade pedia pela derrubada do quiosque desde 2021, inclusive os moradores já haviam protocolado várias interpelações junto à Administração Regional de Samambaia. O estabelecimento ficava localizado ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) 01 e próximo a Escola Classe (EC) 408, e nos períodos de chuva apresentava risco à saúde, por acumular água, e ser um possível foco do mosquito da dengue.

Presente no momento da demolição, os moradores ficaram aliviados com a derrubada do quiosque. “Até que enfim foi atendida às solicitações da comunidade. Durante três anos lutamos e cobramos providências”, comentou o comerciante José Serra, 66 anos. “Realmente o poder público atendeu e tomou providências em relação ao quiosque, agora vamos ter mais segurança”, acrescentou o líder comunitário Domício Do Carmo, 60 anos.

O JBr noticiou este mês, por meio de reportagens no impresso e site, que o quiosque apresentava inúmeros problemas para os moradores, como o aumento dos furtos na quadra e no comércio. Na época, a reportagem foi ao estabelecimento e percebeu o abandono. O espaço ficava trancado, mas pela grade era possível ver garrafas, panos e lixo espalhados no chão, além de um vaso sanitário que poderia ser um possível criadouro do mosquito da dengue.

Segundo a Administração Regional de Samambaia, o proprietário do quiosque foi notificado três vezes, mas não se manifestou. A DF Legal também já havia realizado uma vistoria em março deste ano no estabelecimento, onde foi decretado o estado de abandono da propriedade e o mesmo foi incluído no cronograma de demolição da pasta.

“A Secretaria DF Legal informa que realizou, nesta quinta-feira (21), uma operação para desconstituir um quiosque abandonado de aproximadamente 50m² na QS 408 de Samambaia. O local já vinha sendo alvo de pedidos de remoção pelos moradores da área. O ponto de energia do local foi desligado pela Neoenergia”, informou a DF Legal.