Após fortes chuvas, Águas Lindas mobiliza megaforça-tarefa para conter danos e atender famílias

As chuvas intensas que atingiram Águas Lindas de Goiás nesta semana provocaram uma verdadeira corrida contra o tempo. Na sexta-feira (28), a prefeitura colocou em ação uma força-tarefa integrada, coordenada pela CODEAL, para conter erosões, alagamentos, desabamentos e riscos estruturais que se multiplicaram em vários bairros do município. A operação, considerada uma das maiores já organizadas pela gestão local, envolveu praticamente todas as secretarias estratégicas e mobilizou dezenas de veículos, máquinas pesadas, servidores e reeducandos.

Logo pela manhã, equipes de infraestrutura já atuavam em múltiplas frentes. Terraplanagem, valas de desvio, limpeza de bocas de lobo e reposição de tampas foram algumas das intervenções emergenciais, realizadas especialmente nas regiões mais atingidas, como Jardim Barragem IV e Setor 03, áreas que sofreram desabamentos, erosões e acúmulo de água. O trabalho se estendeu também a bairros como Ilha Bela, Setor 11 e Setor 12, onde as vias passaram por ações de patrolamento e nivelamento para melhorar o trânsito e reduzir riscos ao deslocamento de moradores.

Operações avançam em vários pontos da cidade

Além das ações de engenharia, as operações urbanas ocuparam importantes avenidas e pontos comerciais. Equipes da Operação Tapa-Buracos percorreram áreas de grande circulação, como a Avenida da Taguatur, o entorno do Hospital Regional e a Avenida Perimetral. Roçagem e limpeza foram realizadas em corredores estratégicos, enquanto a substituição de tampas e desobstrução de bueiros garantiu maior segurança nas regiões de Barragem IV, Cidade Jardim e Santa Lúcia.

Um dos destaques do dia foi a atuação massiva da Secretaria de Políticas Penais. De acordo com relatório oficial, 89 reeducandos do regime fechado, 21 do semiaberto, 48 policiais penais e 16 servidores foram acionados para reforçar as frentes de limpeza e remoção de entulhos. A participação dessas equipes acelerou o atendimento a áreas críticas, especialmente nos arredores do Supermercado Dia a Dia, do Corpo de Bombeiros e do Setor Pinheiro.

Paralelamente, a Assistência Social e a Defesa Civil fizeram o acolhimento de 29 famílias retiradas de áreas de risco. As equipes também distribuíram colchões, cestas básicas e filtros, mantendo vigilância intensa em pontos com histórico de erosão ou risco iminente. As escolas da rede municipal liberaram os estudantes mais cedo para evitar deslocamentos durante as pancadas de chuva, enquanto as unidades de saúde reforçaram plantões e assistência às famílias afetadas.

Na retaguarda, a CODEAL coordenou vistorias, mapeou áreas comprometidas e consolidou relatórios destinados a órgãos estaduais e federais, incluindo a Defesa Civil, o Governo de Goiás e o Ministério da Integração. Esses documentos embasarão pedidos de recursos emergenciais para obras de reconstrução e prevenção.

A prefeitura afirmou que o município continuará em regime de atenção máxima e que as ações seguirão até a plena normalização da cidade.