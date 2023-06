Após depoimento de G. Dias, CPI quer ouvir ex-secretário executivo do GSI

G. Dias afirmou que Penteado não informou sobre a situação das manifestações que ocorriam na Praça dos Três Poderes naquele dia 8 de janeiro

Com o objetivo de apurar e punir as pessoas que cometeram atos ilícitos e graves contra os poderes da República nos dias 12 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos ouviu ontem o depoimento do ex-ministro do GSI, general G. Dias. Para seguir com a investigação, o relator deputado Hermeto fez requerimento para ouvir também o ex-secretário executivo do GSI, general Penteado.

Em sue depoimento, G. Dias afirmou que Penteado não informou sobre a situação das manifestações que ocorriam na Praça dos Três Poderes naquele domingo, dia 8 de janeiro. Ele disse ainda que entrou em contato com o ex-secretário por volta das 14h, e foi informado de que a situação no Planalto e arredores estava normal e tranquila, que não era necessário ir até lá. Mesmo assim, o general decidiu ir ao local, e então constatou que a real situação, oportunidade em que questionou Penteado sobre a ausência de bloqueio no Plano Escudo.

O general disse ainda que Penteado não explicou a falha na segurança e providenciou imediatamente o bloqueio. Nessa hora, G. Dias entrou em contato com o general Dutra, chefe do Comando Militar do Planalto, e solicitou que ele enviasse reforços para o Palácio.