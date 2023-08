Após colidir carro em poste, homem morre e mulher fica ferida

O motorista do veículo, um homem de idade não informada, foi atendido no protocolo de trauma, porém, teve seu óbito declarado no local

Na madrugada deste domingo (20), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu um acidente que aconteceu na EPIA, na altura do Setor de Postos e Motéis Sul (SPMS), sentido Candangolândia para o Núcleo Bandeirante.

No local da colisão, a equipe encontrou um carro que havia colidido contra um poste de iluminação pública. O motorista do veículo, um homem de idade não informada, foi atendido no protocolo de trauma, indicava uma parada cardiorrespiratória. Imediatamente foi iniciado o protocolo de reanimação cardiopulmonar, porém, teve seu óbito declarado no local.

A outra vítima, uma mulher de 27 anos, foi atendida e transportada para o Hospital de Base (IHBB) consciente e orientada, queixando-se de dores na região da pelve do lado direito, com escoriações.

O local do acidente precisou ser totalmente interditado para a realização do atendimento às vítimas, sendo o trânsito desviado para a via marginal.

A PMDF ficou responsável pelo local da emergência, a perícia e o IML da PCDF também foram acionados.