Após Ato Pela Terra, organizações se preparam para Greve Global pelo Clima em Brasília

Na sexta-feira (25/3), ocorrerá, em frente ao Congresso Nacional às 15h, a Greve Global pelo Clima

O Ato Pela Terra mobilizou pessoas por todo o Distrito Federal. Além de populares, nomes como Baco Exu do Blues e Caetano Veloso estiveram presentes na marcha. A movimentação em torno do meio ambiente deve continuar acontecendo e desta vez é destinada para a Greve Global pelo Clima, realizada também na capital federal.

Mundialmente, o evento é organizado pelo movimento ambiental Fridays For Future (FFF). Em Brasília, a organização tem como núcleo o Jovens Pelo Clima (JPC-BSB). Os grupos se mobilizam contra os atuais ataques ao meio ambiente.

A Greve convoca uma manifestação nesta sexta-feira (25) em frente ao Congresso Nacional às 15h. No local haverá ensaio de baterias, oficina de cartazes. Além disso, uma roda de conversa será feita na quarta-feira (23) às 16h na praça em frente ao Conjunto Nacional.

Por que se manifestar?

Dentre as principais motivações do ato, destacam-se o chamado pacote de destruição ambiental, composto por 5 projetos de lei (PL 2.159 – Licenciamento Ambiental; PL 2.633 e 510 – Grilagem; PL 490 – Marco Atemporal; PL 191 – Garimpo em Terra Indígena e PL 2.699 – Pacote do Veneno) e o recorde histórico de desmatamento na Amazônia, de acordo com o Imazon.

Apesar do nome do evento: Greve Global pelo Clima. A mobilização deve, no contexto internacional, se ater somente a uma manifestação. No país verde e amarelo, o tema da greve é “Ruína ou Revolução” e, em outros países, “Pessoas Não Lucro”. As expressões foram adotadas para relembrar que somente mudanças estruturais e sistêmicas poderão reverter a situação de colapso socioambiental que já se espalha por todo o globo.

O movimento Jovens Pelo Clima (JPC) ainda reforça que “todas as pessoas, especialmente jovens de 14-25 anos, estão convidadas a somarem na Greve, bem como a construir e ingressar no JPC.”

Serviço

Greve Global pelo Clima

Quando: Sexta-feira, 25/3, às 15h

Local: Em frente ao Congresso Nacional

Endereço: Palácio do Congresso Nacional – Praça dos 3 Poderes, Brasília – DF, 70160-900