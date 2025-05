Após ataque em UBS, funcionários fazem protesto por mais segurança

Profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 da Asa Sul, se reuniram nesta quinta-feira (29/05), para protestar por mais segurança e melhores condições de trabalho. A ação foi realizada após um morador de rua ter depredado a unidade e atacado funcionários, na tarde de ontem.

Segundo relatos dos profissionais, o ataque sofrido nesta quarta-feira (28/09), não foi um caso isolado. E eles temem pela própria segurança.

O suspeito pelo ataque vive em situação de rua e costumava ameaçar funcionários da UBS, de acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ele foi preso em flagrante pelos crimes de dano a bem público e ameaça, e teria resistido à prisão.

O homem foi à unidade de saúde para agendar exames de sangue. Ele estaria ouvindo som em um aparelho, e foi abordado por um vigilante, que o pediu para abaixar o volume do som, após reclamação de outro paciente.

O suspeito ficou irritado e chegou a chamar o vigilante para brigar. Em seguida, ele começou a quebrar itens da recepção, como o vidro e um computador da unidade de saúde.

Testemunhas que estavam no local, relataram que após os ataques, o homem disse que buscaria uma faca e sumiu. Horas depois, o suspeito foi preso e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Em nota, a Secretaria de Saúde (SES-DF) lamentou o episódio de violência e repudiou atos desse tipo. “A confusão interrompeu o atendimento na unidade, e os prejuízos ainda são calculados”, declarou a pasta.

A lei protege a dignidade do funcionário público e, por isso, a falta de respeito com um servidor, no exercício da sua função, pode acarretar em consequências legais.

Desacatar um funcionário público, no exercício da sua função ou em razão dela, é um crime previsto no artigo 331 do Código Penal, cuja pena é detenção de seis meses a dois anos, ou multa.