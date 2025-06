Anuário de Segurança Pública do DF é apresentado a veículos de imprensa

Na última semana, o Governo do Distrito Federal (GDF) lançou o 1º Anuário de Segurança Pública do DF, cujos principais dados foram apresentados à imprensa nesta terça-feira (24). O evento, que reuniu editores e jornalistas de diversos veículos, contou com a participação do secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, que ressaltou o papel estratégico da imprensa na divulgação responsável das políticas públicas e na construção da sensação de segurança na população.

Durante a apresentação, Avelar destacou que o Distrito Federal tem se destacado nacionalmente por adotar uma gestão baseada em evidências, o que tem contribuído para a redução consistente dos índices de criminalidade. “A imprensa tem um papel decisivo ao informar com responsabilidade e ampliar o alcance das políticas públicas”, afirmou o secretário.

Imprensa Valoriza Diálogo e Transparência

Jornalistas presentes no encontro elogiaram a iniciativa do GDF de aproximar a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) da imprensa. Para Natália Martins, da TV Record, a oportunidade de esclarecimento direto com a secretaria fortalece a comunicação com a sociedade. “Essa abertura ao diálogo contribui para uma comunicação mais transparente e eficaz com a população”, disse.

Rudolfo Lago, do Correio da Manhã, destacou a transparência na exposição dos dados. “O anuário apresenta os números de forma clara, permitindo que possamos informar com mais profundidade e precisão”, comentou. Suzano Almeida, do Jornal de Brasília, reforçou a importância de encontros que vão além das manchetes, ajudando a compreender a raiz dos problemas de segurança pública.

Queda Contínua dos Homicídios

Desde 2013, o DF registra queda contínua nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). Segundo Sandro Avelar, o Distrito Federal é o único ente federativo sem oscilações na taxa, que atualmente está em 6,9 homicídios por 100 mil habitantes — número próximo ao dos Estados Unidos.

O subsecretário de Gestão da Informação, George Couto, explicou que a SSP-DF trabalha com estratégias específicas para cada região administrativa, a fim de regionalizar o debate sobre segurança. Além disso, a secretaria prepara para o segundo semestre a 5ª Pesquisa Distrital de Segurança Pública, que avaliará o impacto do crime na sensação de segurança dos moradores.

Feminicídio Zero: Meta e Desafios

Ao falar sobre a meta de redução dos feminicídios, o secretário foi enfático: “Não há o que comemorar enquanto houver uma mulher assassinada por ser mulher no DF.” Ele ressaltou que o enfrentamento da violência de gênero requer ações repressivas e uma profunda mudança cultural. Campanhas de conscientização são parte da estratégia, assim como o incentivo à denúncia pela sociedade.

Regulamentação e Fiscalização nas Distribuidoras de Bebidas

Também foi tema do encontro a regulamentação dos horários de funcionamento das distribuidoras de bebidas, implantada em março para reduzir os conflitos em bares e estabelecimentos noturnos relacionados ao consumo de álcool. Segundo Avelar, a medida, fundamentada em estudos técnicos, já apresenta resultados positivos e continuará sendo monitorada para ajustes conforme os dados.

O 1º Anuário de Segurança Pública do DF reforça a aposta do governo local na transparência e no uso de dados para a formulação de políticas públicas eficazes. A aproximação da SSP-DF com a imprensa foi vista como fundamental para uma comunicação clara, ampla e responsável, fortalecendo o compromisso coletivo pela segurança no Distrito Federal.

Com informações do SSP-DF