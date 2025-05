Aniversário de 18 anos do Brasília Ambiental é marcado por doação de duas mil mudas

Em comemoração aos seus 18 anos e à abertura oficial do Mês do Meio Ambiente, o Instituto Brasília Ambiental dará início, nesta quinta-feira (29), a uma série de atividades voltadas à educação ambiental no Distrito Federal. A primeira ação será a doação de duas mil mudas de plantas medicinais e nativas do Cerrado, durante a festa junina do Movimento Comunitário do Jardim Botânico (MCJB), no Centro de Práticas Sustentáveis (CPS). A distribuição ocorre até sábado (31), com acesso gratuito e limitado a três mudas por CPF, sem necessidade de agendamento.

A entrega simbólica das espécies marca o início de uma campanha que pretende ampliar o envolvimento da população com práticas sustentáveis e ações de reflorestamento urbano. A proposta da autarquia é reforçar a importância do Cerrado e estimular hábitos conscientes nos espaços urbanos.

“A atuação do Brasília Ambiental é fundamental para garantir a preservação dos recursos naturais, a sustentabilidade e a qualidade de vida da nossa população”, afirmou a vice-governadora Celina Leão. “Distribuir mudas é um convite para refletirmos sobre a necessidade de estarmos todos juntos na proteção do nosso Cerrado.”

O presidente do instituto, Roney Nemer, destacou a intenção de aproximar o órgão da comunidade por meio de ações práticas. “Iniciar as comemorações de 18 anos do Brasília Ambiental com a entrega de mudas, em um evento popular como esse, é uma forma simbólica de reforçar nosso compromisso com a sustentabilidade. Queremos transformar a relação das pessoas com o Cerrado, promovendo o plantio e o cuidado com as espécies nativas.”

Sustentabilidade em destaque

A festa junina do MCJB, tradicional na região do Jardim Botânico, também adota práticas sustentáveis. Durante os três dias de evento, a Barraquinha da Sustentabilidade, em parceria com a Cooperativa Ecolimpo, promove a educação ambiental com a distribuição de materiais informativos e orientação sobre a separação correta do lixo. Os resíduos recicláveis coletados serão encaminhados para o destino adequado.

A presidente do MCJB, Rose Marques, ressaltou que a proposta é unir cultura e consciência ambiental: “O objetivo é mostrar que é possível integrar lazer, educação ambiental e preservação do Cerrado em um mesmo espaço. Além de celebrar a tradição junina, queremos incentivar hábitos conscientes.”

Programação diversificada e gratuita

Além da doação de mudas, o evento contará com shows musicais, quadrilhas, barraquinhas de comidas típicas, touro mecânico e espaço kids com brinquedos infláveis. Toda a programação é gratuita e voltada para a família.

O CPS, onde ocorre a festa, é gerido em parceria pelo Brasília Ambiental e o MCJB e tem se consolidado como um polo de educação ambiental. Ao longo de junho, o espaço receberá oficinas, trilhas ecológicas, rodas de conversa, cursos e o Festival de Artes Marciais do Cerrado (Famc), entre outras atividades.

As ações fazem parte do calendário do Mês do Meio Ambiente e têm como foco a conscientização da população sobre os impactos ambientais e a importância da preservação do Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil.

Com informações do Instituto Brasília Ambiental