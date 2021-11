Ameaça de morte e homofobia marcam a campanha de Délio Lins e Silva

A relação entre candidatos à Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do DF) azedou de vez às vésperas da eleição

A relação entre candidatos à Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Distrito Federal) azedou de vez às vésperas do sufrágio, que ocorrerá no próximo domingo (21). A advogada Thais Riedel acusa Délio Lins e Silva Jr, que busca a reeleição, de espioná-la.

Thais aponta Délio como o mandante do pedido de informações sobre os frequentadores do escritório dela em um prédio no centro da capital federal.

Segundo a assessoria da advogada e candidata Thais Riedel, Délio solicitou informações sobre a quantidade de vezes que o presidente do Sindicato dos Empregados em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do DF (Sindecof-DF), Douglas de Almeida Cunha, ingressou no Liberty Mall, onde os dois defensores hospedam seus escritórios.

Na ocasião, Douglas liderava uma greve da categoria, que atingia os funcionários da gestão de Délio. Nos dias que se seguiram à quebra, surgiram matérias da imprensa que informavam que o presidente do sindicato esteve no escritório de Thais Riedel, o que dava um cunho político ao fato, uma vez que era ano eleitoral. O movimento grevista ocorreu em maio.

Thais Riedel procurou a polícia e registrou um Boletim de Ocorrência. No curso da investigação, surgiu a troca de e-mails após a quebra do sigilo telemático do condomínio.

Na mensagem, a funcionária do Departamento Financeiro do Liberty Edna Queiroz dizia que estava encaminhando por anexo relatório de controle de acesso de Douglas. Douglas esteve no condomínio por oito vezes, visitando o escritório de Thais, segundo o mapa de controle de acesso.

A primeira visita foi no ano passado. Em 18 de agosto de 2020. Ele entrou as 11h20 e saiu as 13h13. Depois disso, passaria por lá em mais sete ocasiões.

Entre os dias 8 de março de 2021 ao dia 3 de maio deste ano. Só em março, segundo o relatório, ele esteve por cinco vezes. Nas de anormal para um cliente de um escritório de advocacia.

Se comprovada a participação de Délio no pedido de quebra de acesso ao escritório da advogada, ele pode ser indiciado por violar escritório, que está previsto Artigo Sétimo do estatuto da advocacia Lei 8443.

Homofobia e ameaça

Délio também se defende contra acusação de homofobia. Um ata notarial registrada no 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília de uma conversa de WhatsApp entre Noelton Toledo, candidato a conselheiro da OAB, e o candidato à reeleição, Délio Lins, sugere comentários homofóbicos por parte do candidato.

Délio reclamava com Toledo de uma notícia publicada na imprensa que citava a sua mulher. “Sério mesmo isso, amigo? Vai colocar minha esposa na baixaria? Coisa de 10 anos atrás?”.

Na mesma ata notarial, Délio afirmou a Toledo que impediu a divulgação de denúncias sobre “homossexualidade sua e de um dos candidatos”. Mas que o troco seria devidamente dado naquela ocasião.

Em outras mensagens que circularam nos intramuros da capital federal, mostram um apoiador da chapa de reeleição do atual presidente da Ordem, Délio Lins e Silva, ameaçando de morte um advogado da chapa concorrente.

As ameaças teriam sido feitas pelo advogado José Vieira Lopes ao colega de profissão Noelton Toledo. Só porque este apoia Thaís Riedel: “Seja homem e venha ao meu encontro, eu vou te mostrar como eu mostrei pro teu coleguinha, quando eu fui atrás dele lá pra enfiar um chumbo na patela, ele correu, até hoje não fala mais nada”, afirma em áudio enviado em um grupo de WhatsApp).

No entanto, José Vieira é reincidente na prática de ameaças a advogados como mostra a decisão da 21ª Vara Cível de Brasília, onde foi condenado em primeira instância.

As eleições na Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) acontecerá neste domingo, 21 de novembro de 2021. As chapas são “Avança + OAB”, encabeçada pelo presidente licenciado Délio Lins e Silva Júnior, que tenta a reeleição; “Você na Ordem”, que tem como candidata à presidência Thais Riedel; “Nossa Ordem é Democrática”, encampada por Renata Amaral; “Ouvir é Dever”, de Evandro Pertence, filho do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence; e InovOAB, que tem à frente Guilherme Campelo, sobrinho do ministro aposentado do Tribunal de Contas da União (TCU) Valmir Campelo.



Pelo andar da carruagem, muita coisa ainda pode acontecer, mas o que deve nortear realmente essa eleição é o sentimento de “ordem”.