Álvaro Medeiros estreia no traçado da Aldeia com vitória

Com este resultado, o brasiliense assume a liderança da Mirim na Copa São Paulo Light de Kart

Em franca evolução o piloto Álvaro Medeiros assume a liderança da categoria Mirim ao vencer, neste sábado, as duas corridas da 7ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart. Estreante no traçado do kartódromo Aldeia da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, o comandante do kart número 5 marcou ainda a volta mais rápida da primeira prova, e soma agora, 58 pontos, contra 56 do segundo colocado na classificação do campeonato.

Na tomada de tempos, Álvaro Medeiros ficou à 0.179s do pole position. Com boa largada assumiu a ponta do pelotão formado por 19 pilotos e manteve até a 4ª volta quando foi superado pelo piloto paulista Lucas Bertanha. A briga pela liderança se manteve durante toda a prova. Alvinho, como é carinhosamente conhecido nas pistas, fez uma bela ultrapassagem a poucos metros da bandeirada e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, à 0.273s de Bertanha, marcando, nesta última volta, o melhor tempo.



Foto: Eni Alves

Largou em quinto lugar na segunda prova, que tem a inversão regulamentar dos cinco primeiros colocados da corrida anterior. Na segunda volta já estava na briga pela liderança, posição que alcançou na décima passagem e levou até o final, vencendo com mais de um segundo de vantagem.

Álvaro Medeiros vem de uma sequência de bons resultados na temporada 2023. Sagrou-se campeão da Copa Brasil, em julho, vice-campeão Sul-brasileiro, em maio, é líder do Campeonato de kart do DF e assume a liderança da Copa SP Light, faltando três etapas para o final.