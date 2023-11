Aluno de faculdade particular da Asa Sul denuncia caso de intolerância religiosa

De acordo com Gabriel, esses insultos já eram recorrentes antes dos conflitos recentes, mas aconteciam na forma de comédia velada

Do outro lado do mundo, no Oriente Médio, os conflitos entre o Hamas, grupo terrorista da Palestina, e Israel, explodiram no dia 7 de outubro e não pararam desde então, já somando mais de 8,7 mil mortes. E aqui, em Brasília, tem gente sofrendo as consequências dessa guerra, como é o caso de Gabriel Xavier de Melo, que estuda Relações Internacionais no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, que fica na Asa Sul.

O aluno, que é judeu, denuncia ter sofrido casos de intolerância religiosa dentro instituição de ensino. “Me chamaram de judeu sujo enquanto eu andava pelo corredor”, disse ele.

E as ofensas aconteceram também dentro de sala de aula. “Sofri chacota de colegas da minha sala pela minha origem e crença, com piadinhas sobre a minha religão”. De acordo com Gabriel, esses insultos já eram recorrentes antes dos conflitos recentes, mas aconteciam na forma de comédia velada.

Os insultos aumentaram, e Gabriel procurou o IDP, mas não obteve resposta. A reportagem do Jornal de Brasília também tentou entrar em contato com a instituição, mas até o fechamento desta reportagem, não houve retorno.

Gabriel disse ainda que chegou a procurar uma delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência, mas que foi aconselhado a não fazê-lo para não sofrer nenhuma retaliação no ambiente universitário.

Intolerância religiosa

A intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender e rechaçar religiões, liturgias e cultos, ou ofender, discriminar, agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças.

Em janeiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou uma lei que protege a liberdade religiosa, e prevê pena de 2 a 5 anos para quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. A pena será aumentada a metade se o crime for cometido por duas ou mais pessoas, além de pagamento de multa. Antes, a lei previa pena de 1 a 3 anos de reclusão.