Aluna da rede pública de ensino do DF acompanha um dia de trabalho da secretária de Educação

Selecionada para acompanhar a rotina em todas as atividades da agenda oficial da secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, a estudante do Centro de Ensino Médio (CEM) 01 de Planaltina Isabella Amorim Campos Silva, 17 anos, descobriu que o dia-a-a neste posto não é fácil já na primeira hora de participação no programa Meninas em Ação.

A aluna acompanhou a titular d apasta durante a quarta-feira (15). O primeiro compromisso foi a reinauguração da Sala de Leitura José de Alencar, no Centro de Ensino Médio (CEM) 03 de Taguatinga. Mas o encontro entre a estudante e Hélvia Paranaguá foi mais cedo, na casa da secretária, onde elas se conheceram e começaram a trocar ideias sobre o planejamento do dia.

Isabella ficou surpresa com a quantidade de demandas. “Estou vendo que é bastante movimentado. Até agora ela não parou, mas estou achando bem legal. Espero que seja um dia produtivo e que eu aprenda muito com a secretária”, declarou ao chegar no primeiro compromisso, em Taguatinga. Neste evento, que também contou com a presença do deputado distrital Thiago Manzoni, foi reinaugurada a sala de leitura da escola, após reforma e renovação do acervo.

A secretária também comentou a reação da estudante em seu primeiro contato com a programação prevista para a quarta-feira. “Ela pegou a agenda e falou: ‘Tudo isso hoje!’. Então, ela vai ver que a função não tem só o lado que brilha, mas também o estresse, a resolução de problemas e alguma situação inesperada. Está sendo muito enriquecedor para mim e para ela, já que também estou conhecendo a vida dela, a história da família dela, está sendo uma troca muito bacana”, disse.

A inauguração da Sala de Leitura José de Alencar do CEM 01 de Taguatinga foi um dos compromissos acompanhados por Isabella | Foto: André Amendoeira/SEEDF

Autoridade na própria escola

Após a entrega do novo espaço, as duas seguiram para Planaltina, para o lançamento da ampliação do projeto Em um Piscar de Olhos, na escola onde Isabella estuda. A iniciativa beneficia os discentes da rede pública de ensino com consultas oftalmológicas e distribuição gratuita de óculos para os diagnosticados com necessidade de correção visual.

Isabella, que também usa óculos, aproveitou a oportunidade como “secretária de Educação” e discursou sobre a importância do projeto. “Todos nós sabemos que ter uma boa visão é crucial no nosso processo acadêmico. Por isso, é uma chance para aquelas crianças e adolescentes que têm problemas de visão, como dificuldades para ler, escrever e até mesmo acompanhar as aulas. Ao garantir que elas tenham acessibilidade aos óculos adequados, nós também contribuímos para um ambiente de aprendizagem eficaz”.

Empoderamento

A estudante participou de reunião entre secretários de governo e administradores do DF com a governadora em exercício, Celina Leão | Foto: Felipe de Noronha/SEEDF

Orgulhosa de sua pupila, Hélvia opinou sobre a experiência. “Para mim, está sendo gratificante, porque eu sou uma grande defensora desse programa. Acho muito bacana oportunizar às alunas da rede pública de ensino, que estão no ensino médio, já na reta final, terem a vivência do que é uma secretária, do que é uma embaixadora, uma governadora”, ressaltou.

A agenda seguiu com o almoço e, em seguida, reunião com a governadora em exercício, Celina Leão, no Salão Nobre do Palácio do Buriti. De volta à sede da Secretaria de Educação, Isabella acompanhou o restante da programação do dia, que incluía reuniões, despachos e um jantar.

A avaliação foi positiva. “A secretária é uma pessoa muito legal e divertida, eu gostei bastante dela. Ela contou um pouco da história de vida, sobre a família, alguns cargos que ocupou. Foi um dia maravilhoso”, concluiu.

Após o dia de secretária, a jovem relatou que percebeu a importância da função para fomentar a promoção de políticas públicas voltadas para a Educação, bem como o excesso de demandas exigidas pelo cargo. Para o seu futuro, Isabella também pretende servir à comunidade do Distrito Federal, mas de outra maneira: ela sonha em integrar o Exército e já está se preparando.

*Com informações da Agência Brasília