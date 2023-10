Alto Volume leva rock autoral e sucessos de grandes bandas ao Zepelim, neste sábado

Um dos mais tradicionais pubs do Distrito Federal recebe, a partir das 18h, as bandas Orbtao, Gemini e Middle X

O Alto Volume traz ao Zepelim, neste sábado (14/10), a partir das 18h, muito rock autoral e sucessos de várias épocas com as bandas Orbtao, Gemini e Middle X. Os ingressos podem ser adquiridos antecipados a R$ 15, nas redes sociais das bandas e no @altovolumerock no Instagram, ou no local a R$ 20.

As apresentações fazem parte das matinês do Sábado Autoral, que conta com diversos artistas em destaque no cenário musical do Distrito Federal. Após passar por renomados pubs da capital, o projeto desembarga, agora, em uma das casas de maior destaque da cidade.

“O Zepelim é um pub que sempre abriu espaço para o autoral e também para os novos artistas da cidade. É um espaço plural que prestigia a cena musical do Distrito Federal. Fico muito contente em levar o Alto Volume até o Zepelim. Tenho certeza que essa parceria aquecerá ainda mais a nossa cena musical que é rica artisticamente e diversificada”, comemora o músico e produtor, Cezar Degraf.

Orbtao, Middle X e Gemini são algumas dessas bandas que estão no embalo do novo cenário do rock do quadrado. Membros de uma nova geração que tem atraído bom público e ótimas críticas por onde passam.

Serviço

Auto Vomume no Zepelim

Dia: 14 de outubro

Horário: 18h

Local: Zepelim, SCLNR 713, bloco C, loja 27, Asa Norte

Ingressos: R$ 15 (antecipado), R$ 20 (no local)