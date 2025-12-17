Almoço do Nosso Natal no Restaurante Comunitário de Samambaia é embalado por Coral do Gari

Em clima da campanha Nosso Natal, o Restaurante Comunitário da Expansão de Samambaia recebeu o público nesta quarta-feira (17) com uma programação especial. O evento reuniu apresentação do Coral do Gari, brinquedos, pula-pula e um cardápio temático para celebrar o período natalino.

Cada mesa do restaurante estava decorada com pequenas árvores de Natal e forros de mesa acetinados, acolhendo as famílias ao som do Coral do Gari, do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

A vice-governadora Celina Leão prestigiou o evento, conversando com o público, autoridades presentes, além de representantes de órgãos e administrações envolvidos na ação, como as secretarias de Esporte e do Consumidor, BRC, Procon-DF e as administrações regionais de Samambaia, Vicente Pires e Água Quente.

O SLU escolheu o Nosso Natal no Restaurante Comunitário da Expansão de Samambaia como palco da última apresentação do Coral do Gari. “É muito gratificante participar deste evento que transmite tanto afeto e acolhimento. O Nosso Natal é um presente às famílias, e a apresentação do coral despertou ainda mais esse espírito natalino”, afirmou o diretor-presidente do SLU, Luiz Felipe Carvalho.

Morador da QR 629, Nilton Medeiros, frequentador do Restaurante Comunitário de Samambaia, aprovou a apresentação e ressaltou a importância do equipamento para a população da região. “O coral foi muito bonito e a estrutura daqui é excelente, com comida de qualidade. Sem esse restaurante, muitas pessoas não teriam como fazer suas refeições do dia a dia”, pontuou.

O SLU também distribuiu brinquedos para a criançada, que se encantou com o mascote Garizito. Os garis que integram o coral também se emocionaram com o evento. Kátia Pereira, que participa do grupo pela segunda vez, falou sobre o sentimento ao integrar a ação. “Você sente que essa ceia de Natal foi feita com muito carinho para a população e para nós, garis, também. É mais um reconhecimento pelo nosso trabalho e é muito bonito ver a emoção que toma conta de todos que estão trabalhando e aproveitando a refeição”, destacou.

Com informações da Agência Brasília

