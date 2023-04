Aldeia indígena Teko Haw-DF inaugura escola no Setor Noroeste nesta quarta (19)

A construção, feita usando barro batido, madeira e bambu, tem uma sala de aula e um espaço para armazenamento de materiais

Nesta quarta-feira, dia 19 de abril, os indígenas do povo Guajajara que vivem na Aldeia Teko Haw-DF, no bairro Noroeste, inauguram a primeira escola indígena da comunidade. Esse momento histórico marca o início do projeto educacional na aldeia, que vai beneficiar mais de 80 crianças.

A construção, feita com a técnica tradicional da cultura do povo Guajajara, usando barro batido, madeira e bambu, tem uma sala de aula e um espaço para armazenamento de materiais, que também vai abrigar uma biblioteca.

Tudo foi construído pelos próprios indígenas, liderados pelo cacique Francisco Filho Guajajara. Eles se cansaram de esperar, após anos ouvindo promessas de construção de uma unidade educacional no local, e decidiram fazer, eles mesmos, o espaço para as crianças e jovens.

O projeto teve o apoio de grupos de voluntários, que ajudaram a arrecadar recursos e materiais para a construção, e que estarão junto com os indígenas comemorando este momento histórico. Na inauguração da escola, que estará aberta aos visitantes, haverá uma apresentação cultural, além de exposição e venda de artesanato produzido pelas famílias que vivem naquela aldeia.

Julia Sausmikat, voluntária que abraçou o projeto da escola junto à comunidade indígena e coordenou a arrecadação de doações, explica que, por enquanto, as aulas também serão ministradas por voluntários e por moradores da própria aldeia. Para funcionar oficialmente como unidade de ensino, com o currículo oficial da educação básica, a escola ainda precisa ser reconhecida e cadastrada pela Secretaria de Educação do DF.

Quem for participar da inauguração e puder contribuir com o projeto educacional e com as famílias deve levar 1 kg de alimento não perecível e doar um valor simbólico de R$ 10 para a compra de materiais.

SERVIÇO

Inauguração da escola indígena na Aldeia Teko Haw-DF

Quando: quarta-feira, 19 de abril de 2023, às 15h

Onde: Aldeia Teko Haw – Bairro Noroeste.

Como chegar: Acesso pela via EPIA, sentido Sobradinho, pegando a saída do km 450.

Contato: Julia Sausmikat – (61) 98599-2306