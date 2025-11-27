Águas Lindas de Goiás mantém estado de alerta máximo devido a chuvas intensas

A Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás alerta a população para o alto risco causado pelas chuvas intensas e contínuas que atingem a cidade desde o último fim de semana, com volumes significativos registrados até a manhã desta quarta-feira (26/11/2025). A Defesa Civil e órgãos meteorológicos mantêm a previsão de novas tempestades até o fim de semana, mantendo o nível máximo de atenção em todas as regiões do município.

As precipitações provocaram alagamentos, enxurradas, danos em vias públicas, erosões e deslizamentos, afetando diversos bairros, incluindo áreas já classificadas como de risco. Para responder ao cenário, o Prefeito determinou ação integrada e emergencial envolvendo todas as secretarias estratégicas, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.

Entre as ações imediatas estão: monitoramento e vistorias em áreas críticas, alertas preventivos às famílias, atendimento a ocorrências de alagamentos e salvamentos, desobstrução de vias, limpeza de galerias pluviais, instalação de sinalização provisória, ativação de abrigos provisórios, distribuição de donativos, suporte psicossocial, atendimento médico e reforço nas unidades de saúde, além de atualização de mapas de risco e avaliação técnica de encostas e edificações vulneráveis.

A Prefeitura também iniciou tratativas com o Governo do Estado de Goiás e o Governo Federal para reforço das ações de resposta e recuperação, garantindo recursos e meios necessários para enfrentar o período chuvoso e reparar os danos causados.

A população deve evitar circulação em áreas alagadas, respeitar interdições, procurar abrigo seguro em caso de risco e seguir informações apenas por canais oficiais da Prefeitura. As equipes municipais permanecem em prontidão 24 horas por dia para monitorar a evolução das chuvas e oferecer assistência à população.

Foto: Prefeitura de Águas Lindas/Divulgação