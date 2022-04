‘Agradeço a cada um que participou desse governo’, diz Ibaneis sobre secretários que deixam GDF para se candidatarem

O governador do DF afirmou ter certeza de que aqueles que estão deixando os cargos irão ser felizes nas urnas

Nas últimas edições do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) foram publicadas parte das mudanças que irão ocorrer no Governo do Distrito Federal (GDF) devido a exoneração de integrantes do governo. Alguns secretários e administradores deixaram seus cargos para candidatarem-se nas próximas eleições. Em depoimento, o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou ter certeza de que aqueles que estão deixando os cargos irão ser felizes nas urnas.

Ainda de acordo com o governador, apesar do desembarque, o GDF conta com uma boa equipe que irá dar continuidade nos trabalhos realizados até então. A expectativa é de que os futuros candidatos sejam eleitos e solidifiquem uma boa bancada na Câmera do DF e Federal, para seguir com os projetos propostos no governo de Ibaneis.

Questionado sobre os novos nomes a serem escaldos, Ibaneis afirmou que todos já estão definidos, e que foram de comum acordo entre os secretários e administradores que estão saindo. Dessa forma, é possível dar sequência aos trabalhos dos futuros candidatos.

Ibaneis agradeceu aos serviços prestados por aqueles que estão saindo e afirmou ser natural que haja essa saída para que os integrantes possam se candidatar. “Estou feliz, agradeço a cada um que participou desse governo. Fizeram um belíssimo trabalho ao longo desses três anos e três meses”, disse.

Com a nova equipe, o governador espera dar uma boa continuidade aos serviços prestados pelo atual governo. “Nós ainda temos um bom período de mandato para cumprir aquilo que nós prometemos durante a campanha de 2018”, finalizou.

No Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira, 31, em uma edição extra, consta o nome de outros integrantes do governo que foram oficialmente exonerados, bem como o nome daqueles que irão substituí-los.