Agentes de educação ambiental passam por treinamento

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) promoveu, nesta quinta-feira (9), o Workshop de Mobilização Social para os agentes de educação ambiental das três empresas contratadas: Valor Ambiental, Suma Brasil e Sustentare Saneamento. As equipes participaram de palestras e treinamentos para aperfeiçoar o serviço prestado junto à população do Distrito Federal.

Os mobilizadores foram atualizados sobre temas como o caminho do lixo; a coleta seletiva e as cooperativas; o atendimento à ouvidoria e a participação em eventos do GDF, por exemplo. Eles também passaram por treinamentos sobre o uso dos formulários digitais, utilizados durante as ações de educação ambiental, e também quanto à abordagem de pessoas para fornecer orientações relacionadas às coletas convencional e seletiva, à reciclagem e a outros serviços prestados pela autarquia.

“Uma novidade desse workshop é que os agentes de educação ambiental foram apresentados a um aplicativo desenvolvido pelo SLU em que eles vão poder automatizar o serviço, coletando as informações recebidas da população, por meio das orientações porta a porta”, explicou o servidor do SLU Milton Barros.

As equipes de mobilização social passam por treinamentos e cursos de reciclagem periodicamente. O objetivo é instruir, capacitar e informar os colaboradores que fazem parte das ações de educação ambiental do SLU, que ocorrem mensalmente em todo o DF.

