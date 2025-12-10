Agências do trabalhador têm mais de 750 vagas de emprego abertas nesta quinta (11)

Com salários que podem chegar a R$ 3 mil, as agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta quinta-feira (11), 755 vagas de emprego. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e incluem opções tanto para quem já tem experiência quanto para quem busca a primeira chance no mercado.

O posto com maior remuneração é o de confeiteiro, na Asa Sul, e o de técnico em Segurança do Trabalho, na Zona Industrial do Guará. Cada função oferece uma vaga, ambas com salário de R$ 3 mil mais benefícios. Para se candidatar, é necessário ter experiência comprovada nos dois casos.

Outros cargos se destacam pela grande quantidade de oportunidades abertas. O maior volume é para repositor de mercadorias, que reúne 177 vagas distribuídas por várias regiões do DF. Em seguida vem operador de caixa, com 166 vagas, e auxiliar de limpeza, que soma 84 postos em diferentes endereços.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília

