Agências do Trabalhador oferecem mais de 700 vagas no DF nesta terça (1)

O mês de julho começa com boas notícias para quem procura emprego no Distrito Federal. Nesta terça-feira (1º), as agências do trabalhador estão com 709 vagas disponíveis, sendo 12 exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Os postos contemplam diferentes regiões administrativas, com salários que variam até R$ 3,5 mil.

Entre as vagas destinadas ao público PcD, há oportunidades para fiel de depósito no Gama (5 vagas), repositor de mercadorias em Taguatinga (5), auxiliar de estoque em Santa Maria (1) e bilheteiro de cinema no Guará (1), com remuneração de até R$ 1.540.

Para o público em geral, o maior salário é de R$ 3,5 mil, ofertado em dez vagas para vendedor interno, sem local fixo de atuação. Outras oportunidades de destaque incluem três vagas para açougueiro na Vila Planalto (R$ 2.509,45), uma para estoquista com localização variável (R$ 2,5 mil), duas para motorista entregador em Ceilândia (R$ 2.290), 20 para padeiro (R$ 2,2 mil) e três para açougueiro em Taguatinga (R$ 2 mil).

Todas as vagas oferecem benefícios. Os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, em dias úteis. O cadastro permanece válido para futuras oportunidades, já que o sistema cruza o perfil do candidato com as exigências das empresas.

Empregadores e empreendedores que desejam divulgar vagas ou utilizar as agências para entrevistas podem se cadastrar presencialmente ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Também está disponível o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

*Informações da Agência Brasília