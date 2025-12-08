Agências do trabalhador oferecem 753 vagas de emprego nesta terça-feira (9)

Com salários que podem alcançar R$ 3,4 mil, as agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (9), 753 vagas de emprego. As oportunidades abrangem perfis variados, incluindo candidatos com diferentes níveis de escolaridade e também aqueles sem experiência prévia.

O posto que oferece a maior remuneração é o de técnico eletrônico, na zona industrial do Guará. São duas vagas com salário de R$ 3.481,39. Para se candidatar, o interessado precisa ter ensino médio completo e experiência prévia na função.

Já o cargo com mais oportunidades abertas é o de frentista, em Taguatinga, com 50 vagas. Os candidatos precisam ter o ensino médio completo, mas não há cobrança de experiência. O salário é de R$ 2.053,75.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com Informações da Agência Brasília