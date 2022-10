Agências do trabalhador oferecem 234 vagas de emprego nesta terça (11)

Desse total, 12 oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) e para a função de motorista de ônibus

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 12 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Os escolhidos vão atuar como motorista de ônibus na região administrativa do Guará. O salário a ser pago é de R$ 1.957,25, além de benefícios, e é exigida experiência na função. Mas, essas são apenas parte das 234 vagas ofertadas nesta terça-feira (11), com salários de até R$ 2.500.

O que não falta é vaga para motorista de caminhão: há outras seis para o público em geral, incluindo uma para operar um caminhão guincho. Os locais de trabalho são Taguatinga, Planaltina e São Sebastião; e os ordenados variam de R$ 1.527 a R$ 2.500, acrescidos de benefícios. Os postulantes precisam ter o ensino médio completo e experiência como motorista, exceto na vaga do guincho.

Destaque também para a seleção de 20 empacotadores na Asa Norte. O ordenado é de R$ 1.355 mais benefícios e não é necessária experiência anterior. Basta ao candidato ter o ensino médio, ainda que incompleto. O Plano Piloto é o local com mais vagas nesta terça, com um total de 77 chances.

Há vagas também para gerentes de loja e supermercado no Jardins Mangueiral, próximo ao Jardim Botânico. São três oportunidades e para participar da seleção é necessário ter apenas o ensino médio completo. O salário pago é de R$ 1.903 mais benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações da Agência Brasília