Agências do trabalhador oferecem 221 vagas no último dia do ano

O maior salário, no valor de R$ 3,5 mil, será pago a mecânico de manutenção de máquinas agrícolas. Há uma vaga e para concorrer é preciso ter experiência na área e ensino médio completo

Já pensou em conquistar uma vaga de emprego no último dia do ano? Nesta sexta-feira (31), as agências do trabalhador irão funcionar das 8h às 14h. Dá tempo de passar em uma das 14 unidades do DF para cadastrar o currículo e se candidatar a uma das 221 oportunidades abertas.

A profissão com mais vagas é a de vendedor. São 43 para candidatos de nível médio e fundamental e salários entre R$ 1,1 mil e R$ 1,3 mil, mais benefícios. Em seguida, vem a de operador de empilhadeira (40), com remuneração de R$ 2.020,71, mais benefícios, e conferente de carga e descarga (36), com salários de R$ 1.344 e R$ 1.570, mais benefícios.

Quatro profissões pouco frequentes na tabela de vagas aparecem ofertando chances de emprego: ajudante de fundidor (2), auxiliar de crédito (1), bombeiro civil (3) e eletromecânico de manutenção de elevadores (1). Os salários são, respectivamente, R$ 1,2 mil (o mesmo para as duas primeiras áreas), R$ 1.915 e R$ 1.975,60. Todos ainda receberão benefícios.

O maior salário, no valor de R$ 3,5 mil, será pago a mecânico de manutenção de máquinas agrícolas. Há uma vaga e para concorrer é preciso ter experiência na área e ensino médio completo.

Mesmo que os interessados não se encaixem em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema utilizado pelas agências do trabalhador poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho.

A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações da Agência Brasília