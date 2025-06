Agências do Trabalhador do DF oferecem 367 vagas de emprego nesta quinta-feira (26)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 367 oportunidades de emprego disponíveis nesta quinta-feira (26). As vagas contemplam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, com salários que podem chegar a R$ 3.481,79, valor oferecido em três vagas para técnico mecânico em Águas Claras. As funções exigem experiência prévia e ensino médio completo.

O segundo maior salário, R$ 3.020, é oferecido para biomédico no Guará, com exigência de graduação e experiência na área. Outras vagas com remuneração acima de R$ 2.400 incluem postos para açougueiro (15 vagas), pintor de obras (14), pedreiro (6), bombeiro hidráulico (4), ladrilheiro (4), pedreiro de fachada (3), eletricista (2), operador de motosserra (1) e desenhista técnico de arquitetura (1). Essas oportunidades estão distribuídas em regiões como Guará, Noroeste, Asa Norte, Zona Industrial, Arniqueira e Samambaia.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem cadastrar seus currículos no aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer pessoalmente a uma das 14 agências do trabalhador, que funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que não haja vagas imediatas de interesse, o cadastro permanece ativo e pode ser utilizado em futuras seleções.

Empresários interessados em divulgar oportunidades ou realizar entrevistas nas agências podem se cadastrar presencialmente, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou por meio do Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

*Informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília