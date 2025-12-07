Agências do trabalhador abrem a semana com 760 vagas de emprego disponíveis

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem a semana, nesta segunda-feira (8), com 760 vagas para quem procura um emprego. As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 3.767,56.

O posto com a remuneração mais alta é o de chefe de manutenção mecânica de sistemas operacionais, na Asa Norte. Há uma vaga aberta para pessoas que tenham ensino superior completo em Elétrica e experiência prévia na função.

Outros três cargos destacam-se pela quantidade de oportunidades oferecidas, com 50, cada: auxiliar de limpeza, frentista e operador de caixa. Todos eles exigem ensino médio completo e dispensam experiência. Os salários, nesses casos, variam de R$ 1.606 a R$ 2.053,75.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações Agência Brasília