Agências do BRB voltam a abrir às 11h nesta segunda (8)

O Banco de Brasília (BRB) informa que as agências bancárias voltam a atender ao público em horário normal, das 11h às 16h, a partir desta segunda-feira (8). Permanecerão fechadas, entretanto, por causa da pandemia de covid-19, as agências localizadas no interior de hospitais.

As unidades instaladas nos shoppings seguem abertas. Apenas a agência do ParkShopping está em atividade, momentaneamente, na Agência Guará.

Os clientes podem entrar em contato com os canais digitais do banco, como Mobile, Banknet e Telebanco – este, pelo telefone (61) 3322-1515.

As informações são da Agência Brasília