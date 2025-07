Aeroporto de Brasília se prepara para o mês de julho, alta temporada de inverno

O Aeroporto de Brasília se prepara para um aumento significativo no fluxo de passageiros durante o mês de julho, tradicionalmente marcado pela alta temporada de inverno e impulsionado pelas férias escolares. A expectativa da Inframerica, concessionária responsável pelo terminal, é de que cerca de 1,4 milhão de pessoas passem pelo aeroporto ao longo do mês, com aproximadamente 9,7 mil pousos e decolagens.

Para atender a essa demanda, as companhias aéreas anunciaram voos extras e aumento de frequência em rotas estratégicas do Brasil e do exterior. Entre os destinos nacionais mais procurados estão São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza. Já no cenário internacional, Miami, Cancún e Santiago ganham destaque, com reforço na malha aérea.

Ao todo, estão previstos 309 voos adicionais em julho — sendo 239 domésticos e 70 internacionais. “Julho é um dos períodos mais movimentados do ano. Estamos preparados para oferecer uma experiência segura e eficiente a todos que passam por Brasília, seja para embarque, desembarque ou conexão”, afirma Rogério Coimbra, diretor Comercial e de Assuntos Corporativos da Inframerica.

O executivo destaca ainda a infraestrutura comercial do aeroporto, que conta com uma ampla variedade de restaurantes, cafeterias, lojas, farmácias, serviços e duty free. “As opções atendem a diferentes perfis de público e são uma alternativa confortável enquanto aguardam o embarque”, pontua.

Reforço nos voos internacionais

Para além dos destinos nacionais, o aeroporto também amplia sua oferta internacional com voos extras operados por GOL e LATAM. As novas frequências serão operadas entre junho e setembro, período que abrange as férias escolares e o auge da temporada de inverno.

Miami (EUA) – GOL

A GOL adiciona voos às segundas, terças e sextas-feiras, entre 12 de junho e 8 de agosto, somando-se à operação diária já existente.

Partida de Brasília: 22h50

Chegada em Brasília: 18h25

Tempo estimado: 8h

Cancún (México) – GOL

Além dos voos regulares às terças e sábados, haverá uma nova frequência às quintas-feiras, entre 26 de junho e 14 de agosto. É o único voo direto do Brasil para Cancún.

Partida de Brasília: 09h55 (terça, quinta e sábado)

Tempo estimado: 8h

Santiago (Chile) – LATAM

A LATAM passa a operar voos diários entre 25 de junho e 1º de setembro. Hoje, os voos ocorrem às terças, quintas e sábados, e a nova grade inclui também os demais dias da semana.

Partida de Brasília: 8h40

Tempo estimado: 4h

Segundo Rogério Coimbra, o reforço da malha internacional reforça o papel estratégico do Aeroporto de Brasília como um dos principais hubs do país, oferecendo conexões diretas com todas as capitais brasileiras e destinos turísticos importantes nas Américas. “É um reflexo da confiança das companhias aéreas no potencial do nosso terminal”, conclui.