Aeronave do Detran transporta mais um coração

O órgão veio de Maringá-PR para salvar a vida de um paciente do Distrito Federal

(Brasília, 23/6/2023) Nesta sexta-feira (23), a aeronave do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran-DF, conhecida como Sentinela, realizou mais um voo com a missão de transportar um órgão para ser utilizado em um transplante, o qual ajudará a salvar a vida de um paciente no Distrito Federal. O coração foi trazido de Maringá – PR para a Base Aérea de Brasília em voo da FAB e, ao chegar na Capital, a Unidade de Operação Aérea do Detran – UOPA concluiu o restante do translado até o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal – ICTDF.

Um termo de cooperação técnica assinado com a Secretaria de Saúde/SAMU, em 2015, tem possibilitado ao Detran o papel de transportar órgãos provenientes de outros estados para serem transplantados em pacientes no Distrito Federal. Normalmente, as missões da UOPA abrangem somente a Capital, no entanto, a equipe já realizou três voos para Goiânia.

É importante ressaltar que a unidade ainda desempenha o trabalho fundamental de apoio à fiscalização e policiamento de trânsito. O uso da aeronave proporciona uma visão ampla e estratégica das vias, permitindo uma atuação mais eficiente na garantia da segurança viária. A equipe monitora o tráfego e detectando irregularidades, gargalos ou pontos de retenção que prejudicam a mobilidade e fluidez do trânsito acionam as equipes em solo. Além disso, fornece suporte para outras unidades do Detran e para diversos órgãos do GDF, participando de operações especiais e grandes eventos que ocorrem na cidade.

Desde o início das operações, a unidade foi responsável pelo translado de 65 órgãos: 52 corações, 4 fígados, 1 rim e 6 córneas. Em 2022, foram 19 transportes e, até a presente data, o Sentinela captou 7 corações para transplante. A unidade acumula mais de 7000 horas de voo em 7433 missões realizadas.