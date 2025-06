Advogado é condenado a pagar R$ 15 mil por ofensas em petições no TJDFT

A 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve a condenação de um advogado ao pagamento de R$ 15 mil por danos morais a um colega de profissão, em razão de ofensas reiteradas proferidas em petições judiciais.

Segundo os autos, o advogado ofendido alegou ter sido alvo de injúrias e difamações em diferentes processos no TJDFT. As petições assinadas pelo réu continham termos como “maconheiro sem escrúpulos”, “rábula” e “delinquente”, além de acusações indiretas de envolvimento com tráfico de drogas e organizações criminosas.

Em sua defesa, o advogado condenado argumentou que as declarações estariam protegidas pela imunidade profissional prevista no Estatuto da Advocacia e pelo direito de petição. Alegou ainda a inexistência de provas concretas de dano à honra do colega e pediu redução do valor indenizatório.

Contudo, os desembargadores rejeitaram os argumentos. O colegiado concluiu que as expressões extrapolaram o exercício legítimo da profissão e tinham claro intuito ofensivo, sem qualquer relação com os méritos das ações judiciais nas quais foram incluídas.

A decisão também destacou que o réu já havia sido condenado anteriormente por ofensas similares à mesma vítima e persistiu na conduta mesmo após o trânsito em julgado da sentença anterior.

A indenização de R$ 15 mil foi mantida, considerando o caráter repetitivo das agressões, a gravidade das expressões e o efeito pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento ilícito.

A decisão foi unânime.

