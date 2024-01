Adolescente é apreendido pela PMDF após assalto em Águas Claras

Percebendo a aproximação da viatura, o jovem fugiu e se escondeu em um matagal

No último sábado (27), os policiais militares do 17º Batalhão apreenderam um adolescente por ato infracional análogo a roubo em Águas Claras.

A equipe foi acionada para atender uma ocorrência de roubo no parque. Chegando ao endereço, as vítimas relataram o ocorrido e informaram as características do assaltante. De imediato, os policiais intensificaram o patrulhamento e encontraram o rapaz em uma das passarelas da EPTG.

Percebendo a aproximação da viatura, o jovem fugiu e se escondeu em um matagal. Após uma longa varredura no local, os militares encontraram o adolescente com uma faca e dois aparelhos celulares das vítimas.

O jovem foi encaminhado à Segunda Delegacia da Criança e do Adolescente.